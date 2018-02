Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma vista l'ora e la zona in cui è avvenuta (Via Milazzo è uno snodo viabilistico importante), l'incidente che si è verificato quasta sera verso le 19,30 ha creato forte ripercussioni sul traffico. Scontro fra due auto (come si vede dalle foto), per ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia municipale. Poco dopo altro incicdnte, anche questo non grave, in viale Fratti. E anche qui, notevoli ripercussioni sul traffico.