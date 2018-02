Questa mattina, alle ore 12, in piazza Garibaldi, in occasione del Giorno del Ricordo, l'Amministrazione Comunale ha organizzato un minuto di silenzio in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra.

Erano presenti: l'assessore alla Cultura Michele Guerra, il Viceprefetto vicario Sergio Pomponio, il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza Attilio Ubaldi e il consigliere comunale Leonardo Spadi.