Addio a Giuseppe Rodolfi, una vita per l'azienda

Lutto nel mondo dell'imprenditioria parmigiana: è morto Giuseppe Rodolfi, aveva novant'anni. Per anni alla guida della Rodolfi Mansueto, azienda - tra i tanti - produttrice della celebre "Ortolina". Ricevette, per l'azienda, il premio Sant'ilario 2014. Si tratta una delle più antiche industrie di trasformazione del pomodoro in Italia: fondata nel 1896 a Vicofertile da Remigio Rodolfi, coadiuvato dal fratello Giuseppe. Nel 1906 Mansueto, figlio di Giuseppe (e padre di Giuseppe, deceduto oggi), acquistò grazie all'aiuto del padre e dello zio un caseificio per la produzione del Parmigiano Reggiano situato a Ozzano Taro e vi costruì in adiacenza un'industria specializzata nella lavorazione del pomodoro; nacque allora ufficialmente l'azienda Rodolfi Mansueto. Oggi è specializzata in polpe, sughi, polveri di pomodoro, pizza sauce, passati e concentrati. Un segreto di longevità che lo stesso Giuseppe spiegava sempre così: «Avere voglia di lavorare». Settant'anni nell'azienda: diciottenne, nel '45 entra a guerra appena finita nell'azienda dopo aver frequentato il Convitto Maria Luigia per 8 anni come convittore. «Anche in un momento difficile come questo - spiegava in piena crisi economica mondiale - abbiamo investito nel territorio del comune di Parma, acquisendo la totalità delle azioni dello stabilimento von Felten di Fontanini, di conseguenza la nostra azienda oggi opera su tre stabilimenti: Ozzano Taro, Castelguelfo e Fontanini. Per superare le crisi bisogna reagire: noi abbiamo reagito così». Alla guida, adesso i figli Aldo, Isabella e Maria Virginia. Un segreto, anche, che sintetizzava spesso: «Credo molto nella famiglia. Nel mio cammino di imprenditore mia moglie (Gianna) è stata fondamentale». Un'azienda premiata non solo a livello locale ma anche da Confindustria a Roma.