Neve e ghiaccio: tamponamenti e (tre) carambole di auto in giornata

Due incidenti con dinamica molto simile, a pochi chilometri di distanza e a poche ore di distanza. Due carambole tra automobili. Primo schianto in tangenziale sud, all'altezza dell'uscita di via Budellungo nel pomeriggio. Come si vede dalla foto, diversi veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro nel punto in cui la carreggiata è in salita, uscendo dal sottopassaggio. Seconda carambola (foto di un lettore: Alberto) in tangenziale Nord sul sovrappasso della ferrovia, in direzione Reggio, vicino sllo svincolo del Dadampa. Carambola con testa coda, tre i veicoli coinvolti. In entrambi i casi non sono segnalati feriti. Altra carambola in serata, attorno alle 20.30 sul cavalcavia di via Mantova, coinvolte 5 automobili che hanno occupato quasi interamente la carreggiata: inevitabile slalom di vetture (in entrambe le direzioni) per transitare. Quasi contemporaneamente, sul ponte Italia, tamponamento tra due auto.