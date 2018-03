Luigi Frontera non si trova: continuano gli appelli dei famigliari

Ancora non ci sono tracce di Luigi Frontera, 62enne scomparso venerdì scorso a Parma. Uscito di casa da via Pietro Mascagni alle 10,30 Frontera è scomparso. Doveva fare una visita al Maggiore ma non si è presentato. Al pomeriggio - riporta il sito della trasmissione Rai Chi l'ha visto? - è stato visto proprio nella zona dell'ospedale. Poi più nulla.

Anche oggi il figlio, attraverso i social network, ha rinnovato l'appello a chiunque lo vedesse di chiamare le forze dell'ordine.

E' possibile che Luigi Frontera si trovasse in stato confusionale nel momento della scomparsa. Ha una garza bianca intorno al collo e la voce molto rauca.