Chiude il Tosco (di via Meazza): viva il Tosco

Quanti volti, quante risate, quanta musica e quanta birra hanno visto quelle pareti "pitturate" di oggetti, ricordi, gadgets. Un mondo in cui in tanti si sono persi a leggere, toccare e sorridere. La notizia è da giorni un tam tam: chiude il Tosco in versione "via Meazza", nato a maggio del 1986. Qualche generazione (in termini di locali) fa. Un pezzo di storia di Parma. Un pezzo di battute (celebre la "Buona serata e buona...", vabbeh avete capito), frecciate e crude verità. Ma anche un pezzo di cucina e serate con amici: biliardo, musica dal vivo e tante altre cose. On line migliaia di messaggi, testimonianze di affetto e fedeltà. Roberto Crociani (per tutti "il Tosco"), con la sua voce roca, profonda e irriverente, c'è da giurare, per chi lo conosce, non si fermerà qui. A farlo intendere, al momento avrà altre priorità, è lui stesso, sempre con la stessa lingua formato bisturi e con lo stesso tono stile "siluro". Lui dice che si toglie "dai c..."; ma anticipa: "Ci rivedremo presto...in strada". Intanto, il "Grazie" arriva dal popolo del web... Tra qualche mese gli daremo il bentornato.