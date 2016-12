Gli auspici del sindaco per il 2017: "Un anno di successi per Parma"

Il sindaco augura un 2017 di successi per la città e maggiore tranquillità, anche per sé. Fra i risultati ottenuti nel 2016 che si sta chiudendo inserisce la scuola Racagni e annuncia che un altro successo l'anno prossimo riguarderà la Scuola Europea. Federico Pizzarotti è stato intervistato in diretta su TvParma da Giuseppe Milano.

"Cosa si aspetta dal nuovo anno?", chiede Giuseppe Milano. "Sicuramente maggiore tranquillità - risponde Pizzarotti -. Anche per noi è stato un anno impegnativo, difficile: l'uscita dal Movimento, indagini dalle quali siamo usciti molto bene... ma ha provato fisicamente un po' tutti". Per il 2017 il sindaco, "al di là degli appuntamenti elettorali", auspica che sia un anno di successi per la città. Fra le migliori cose fatte nel 2016, Pizzarotti inserisce l'apertura della scuola Racagni, aggiungendo: "Il 2017 lo apriremo con un'altra scuola, la Scuola Europea".

Dopo le interviste ai parmigiani, che auspicano serenità e lavoro per il nuovo anno, il sindaco risponde ad altre domande in diretta. In particolare, per quanto riguarda la politica e i prossimi mesi di campagna elettorale, Pizzarotti sottolinea che "si dovrà rimanere sui contenuti" (cosa che a suo parere finora non sempre è stata fatta) "perché con i contenuti si cresce, altrimenti, come si vede a livello nazionale, non si va da nessuna parte".

Per quanto riguarda lo spettacolo di Fatboy Slim in Pilotta, il sindaco respinge al mittente le polemiche: "Per amministrare bisogna avere chiari quali sono i confini della città e quali sono le ambizioni. Il fatto che siamo su tutti i giornali rispetto al concerto rende l'idea dell'intuito che ha avuto l'assessore alla Cultura. Per avere un buon investimento serve un giusto costo ma il ritorno c'è e sono soddisfatto".

Fra un paio di settimane saranno consegnate le medaglie di Sant'Ilario... "Ho le idee abbastanza chiare", conclude il sindaco.



Video TgParma: l'intervista inizia al minuto 9'47" del telegiornale



Video TgParma: pubblico delle grandi occasioni e alberghi pieni per Fatboy Slim