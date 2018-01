Da "Mamme del mondo" a "W la fisica" (oltre a Lega e M5S), ecco i primi simboli presentati Foto

Il loro scopo è intercettare il voto dei cervelli in fuga «e delle persone di buonsenso» in Europa con posizioni intransigenti su temi a base scientifica come il no all’omeopatia e il si alla sperimentazione animale e agli Ogm. E' uno dei simboli che ha attirato di più la curiosità appena apposto nell'apposito spazio al Viminale. Oggi, allo sportello dell'ufficio elettorale del Viminale, è iniziata la presentazione dei simboli delle liste che parteciperanno alle prossime elezioni politiche. Il primo non è stato uno dei partiti cosiddetti blasonati o "favoriti", ma il Movimento associativo italiani all'estero (Maie), poi l'Unione tricolore America latina. Completa il podio ideale un simbolo già presente altre volte, ma sempre curioso, quello del Sacro romano impero liberale cattolico - Movimento europeo liberal-cristiano "Giustizia e libertà" - Giuristi del Sacro romano impero - A tutto campo nel tempo e nello spazio, tutti movimenti fondati da Mirella Cece e tutti uniti in un'unica lista. Tra i primi anche i rappresentanti del Movimento cinque stelle, accampati da ore fuori dalla porta del ministero. Così la Lega, con il nuovo simbolo privo della parola "Nord", ma sempre con la figura di Alberto da Giussano. Nord presente in un'altra lista: "Grande Nord". C'è anche Casapound Italia, simbolo depositato direttamente dal suo leader Simone Di Stefano. Si va lontano, molto lontano con il classicissimo scudo crociato e la "Democrazia cristiana". C'è anche il Partito liberale. Presenti anche Potere al popolo e Sinistra rivoluzionaria. C’è anche il "Movimento tecnico nazionale popolare pace", solo in Molise. Un ex magistrato del Tribunale penale internazionale per il genocidio Ruanda ha presentato "Sms" (Stato moderno e solidale): "Per uno stato di diritto contro lo stato mercantile". Tra gli altri "Cristiani per la crescita felice", il "Partito Valore Umano - Per un nuovo Umanesimo", gli antieuropeisti di "Mic" (Movimento Italia nel cuore). Ma anche "Statuto dei lavoratori articolo 18 per il Recupero del Maltolto", "Movimento mamme nel mondo per l'Italia" e i "Forconi". C'è tempo fino a domenica per tutti gli altri (Guarda il video).