Intorno alle 10.30 una coppia di motociclisti - marito e moglie - è caduta mentre percorreva la provinciale di Varsi in direzione di Varano Melegari, nei pressi di Viazzano. Subito alcuni automobilisti si sono fermati per prestare i primi soccorsi e per riparare dal sole i feriti in attesa dell'ambulanza giunta da Fornovo. Uno di loro ha riportato una frattura a una caviglia.

La foto è stata scattata dal lettore Massimo Mari.