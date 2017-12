Il paese presepio: 125 personaggi per strada

Berceto di per sé è un presepio e allora vedere strada Romea animata da 125 personaggi caratteristici che già componevano il primo presepio voluto da San Francesco a Greggio pare normale. Non si può escludere, vedendo la bellezza di questi dipinti di Maria Manghi, che qualche bercetese o turista saluti qualche personaggio che incontra lungo le strette stradine. Il Prevosto Don Giuseppe Bertozzi, a Berceto da oltre 50 anni, è sempre stato un promotore del presepio. Dopo aver utilizzato piazza San Giovanni per allestire il presepio di Claudio Marchetti, da alcuni anni, grazie alla collaborazione con l’Istituto Toschi, inizialmente voluta dal preside Roberto Pettenati e Daniela Agnetti, tutto il paese diventa un presepio.