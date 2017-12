L'Enza fuori dagli argini a Lentigione. Evacuazione in golena a Casaltone. Colorno, chiusi ponte, piazza e scuole

La piena dell'Enza sta passando nella Bassa. A Lentigione il fiume ha tracimato e - secondo quanto confermato dal sindaco di Sorbolo NIcola Cesari - anche a Casaltone potrebbe uscire dagli argini. In corso l'evacuazione con gommoni e altri mezzi delle persone che vivono in golena. Si consiglia di non stare ai piani bassi degli edifici.

A Colorno è stato attivato il Coc, e sono state chiuse la piazza, il ponte e in via precauzionale le scuole.

Protezione civile attiva anche in Appennino, dove sono sotto stretto monitoraggio il Taro e il Baganza.

Il Torrente Baganza nelle ultime ore della serata ha aumentato il livello nel tratto cittadino a causa della portata eccezionale del Torrente Parma che ne rallenta il deflusso a valle. La protezione civile ha monitorato durante la notte il livello, in particolare al Ponte Nuovo e si è deciso di realizzare una difesa provvisoria sullo stradello Polizzi per garantire la massima sicurezza possibile al quartiere Montanara e per prevenire eventuali peggioramenti della situazione meteorologica generale ed in particolare sulla val Baganza, anche se i dati di pioggia sono in calo nelle ultime ore della notte. La vera criticità resta il Ponte Enza a Sorbolo con il picco di piena alle ore 8.00.