La famiglia si divide per lo shopping e il rientro: bimba di 2 anni "scordata" al Village

Il lieto fine l'hanno scritto in due ore e mezzo i carabinieri. Prima ancora che la mamma e il papà si rendessero conto di ciò che era accaduto: ossia che la loro bimba di due anni era rimasta a vagare per il Fidenza Village mentre ciascuno di loro era convinto che fosse insieme all'altro genitore, prima per negozi e poi verso casa su una delle auto dei parenti.

E' accaduto ieri all'outlet fidentino. Intorno alle 17.15 qualcuno ha notato la bimba che girovagava sola tra folla e negozi e ha allertito la vigilanza. Quando le chiamate all'altoparlante sono andate a vuoto, è stato inevitabile chiamare i carabinieri, che sono arrivati sul posto e hanno cercato di ricostruire la vicenda della bambina, che data l'età purtroppo non è riuscita a dare indicazioni utili per la ricerca dei suoi genitori.

I militari di Fidenza hanno iniziato a visionare le immagini della sorveglianza e dopo diverso tempo, in collaborazione col personale del Village, sono arrivati a individuare un'auto su cui poteva essere salita la mamma. Dalla targa, e col supporto dei carabinieri di Parma, sono arrivati all'indirizzo di una famiglia parmigiana: proprio quella dei parenti che stanno ospitando per le feste genitori e bimba. E proprio mentre i militari riconsegnavano la piccola alla madre, è entrato in casa anche il padre.

Di fatto, i due genitori erano arrivati all'outlet con i familiari, su due macchine, e quando hanno deciso di separarsi per fare spese, dandosi poi appuntamento a casa, ciascuno dei due era convinto che la figlia fosse con l'altro. Solo alle 20 hanno capito cos'era successo ma a quel punto - grazie ai carabinieri - la bimba era già tra le loro braccia.