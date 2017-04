Boretto, giovane donna fa il bagno nel Po e scompare: riprese le ricerche questa mattina

Sono riprese questa mattina le ricerche di una donna scomparsa ieri verso le 17,30 mentre faceva il bagno nel Po all’altezza del cosiddetto "spiaggione" di Boretto, nella zona di via Argine Cisa.

La donna era da poco entrata in acqua quando alcuni testimoni hanno visto una giovane donna di colore che, poco dopo essere entrata in acqua, ha iniziato ad agitare le braccia, per poi sparire.

Un giovane che era in compagnia della ragazza ha dato l’allarme al 112: sono intervenute pattuglie di Boretto e Gualtieri, assieme ai vigili del fuoco con due imbarcazioni, un elicottero, gommoni e sommozzatori. Tra gli effetti personali della donna non sono stati trovati documenti: sono in corso accertamenti anche per risalire alla sua identità. Il giovane che era con lei infatti la conosce in modo superficiale. Il maggiore Luigi Regni, comandante della Compagnia carabinieri di Guastalla, si è recato sul posto per coordinare l'attività di ricerca e le indagini.

Le ricerche sono state interrotte alle 21 e sono riprese questa mattina.