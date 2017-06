Montecchio, cambia il parroco: arriva don Orlandini da Reggio. Diversi avvicendamenti in Val d'Enza

“Giro” di parroci in Val d’Enza. Il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla Massimo Camisasca ha deciso una serie di nomine e spostamenti in tutta la Diocesi e sono coinvolte diverse parrocchie della Val d’Enza: Sant’Ilario, Montecchio, Canossa, Bibbiano.

"Scambio di parroci" fra Montecchio Emilia e Reggio. Don Corrado Botti si sposterà dalla parrocchia di San Donnino a Reggio, dove guiderà l’unità pastorale 6 “San Pellegrino-San Giuseppe”. L’unità pastorale nasce dalle parrocchie Immacolata Concezione e San Giuseppe sposo di Maria, finora guidate da don Angelo Orlandini. Proprio don Orlandini prenderà il posto di Botti in Val d’Enza.

Don Ferdinando Borciani, parroco di Sant’Ilario d’Enza, guiderà anche la comunità della frazione Calerno. Le due parrocchie vengono unite nell’unità pastorale 41 “Sant’Ilario-Calerno”. Monsignor Gianfranco Ruffini resta come collaboratore.

A Bibbiano lascia don Romano Vescovi. Originario di Neviano degli Arduini, di recente don Vescovi ha celebrato i cinquant’anni di sacerdozio. L’anno scorso ha compiuto 75 anni e, come richiesto dal diritto canonico, ha rassegnato le dimissioni. “Dimissioni non formali”, ha detto stamane ai fedeli don Vescovi. Il sacerdote assicura di essersi trovati bene a Bibbiano-Barco, anche se avrebbe voluto “poter fare di più”, e ha esortato i fedeli ad impegnarsi tutti insieme, senza divisioni in “gruppi”.

A Bibbiano arriva il polacco don Wojciech Darmetko, già parroco dell’unità pastorale “Correggio Nord”, nella Bassa reggiana. Don Vescovi rimarrà nel Reggiano: sarà collaboratore a Quattro Castella e sarà animatore spirituale all’Eremo di Salvarano. Creerà una piccola comunità cui rivolgersi per qualunque necessità religiosa, ha precisato il sacerdote. L’avvicendamento dovrebbe avvenire in settembre.

A Ciano d’Enza il parroco titolare sarà lo stesso di San Polo d’Enza, don Bogdan Rostkowski. I due paesi e i loro territori vengono uniti nell’unità pastorale 40 “Terre del Perdono”. Come collaboratore arriva don Mauro Vandelli, mentre l’attuale parroco di Ciano don Vasco Rosselli va a Reggio, in zona Pieve Modolena.