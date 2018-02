"Ho venduto il computer a una donna manager in Inghilterra ma era una truffa" (da 800 euro)

Roberto voleva vendere un computer portatile via internet. Ai suoi annunci su bacheche web ha risposto Chiara, una ragazza italiana che vive e lavora a Londra. Almeno così sembrava. Già, perché Chiara non esiste: le schermate del suo bonifico online erano state falsificate ad arte e il computer è sparito nel nulla.

Roberto è giovane, laureato e avvezzo all'uso del web. Non è la prima volta che fa trattative online. Eppure è caduto nella rete di un abile truffatore (o truffatrice, non è dato sapere). Roberto ha 29 anni, si è laureato in Architettura a Parma e vive a Reggio Emilia. La sua storia però potrebbe essere... di qualunque altra città. Ed evidentemente nessuno è esente da rischi: anche un «internauta» giovane, abituato a navigare, potrebbe cadere nella rete di un truffatore ben organizzato.

Roberto ha accettato di raccontare l'accaduto, anche sperando di aiutare altri a stare sull'attenti. Assicura che «non mi capiterà più» ed è, chiaramente, molto amareggiato. In gennaio ha pubblicato su Subito.it e Kijiji.it annunci per vendere un computer portatile: era ancora sigillato perché dopo l'acquisto non era stato utilizzato. «Ho ricevuto molte offerte e ho scelto la prima arrivata, come faccio sempre - spiega Roberto -. Sembrava tutto regolare. Lei si presentava come Chiara, una ragazza italiana che si occupa di business e viaggia fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Mi ha dato un indirizzo del Suffolk (Inghilterra orientale, ndr): esiste e sembrava tutto a posto».

La presunta compratrice vuole dimostrare di aver pagato 805,79 euro: invia al venditore le schermate che testimoniano il trasferimento del denaro da un'autorevole banca (Barclays, in questo caso). C'è anche un numero di telefono: quando Roberto invia messaggi via WhatsApp, la (presunta) Chiara risponde con pazienza e toni gentili. Il pagamento dev'essere sbloccato dopo l'invio della merce, così il giovane spedisce il computer in Inghilterra. I soldi però non arrivano. Anzi, l'istituto di credito non conosce quella Chiara con cui lui aveva trattato. E tutte le schermate? Contraffatte. Guardandole a mente fredda si può notare che January (gennaio) era scritto male, Jenuary. In generale, gli errori ortografici sono un indizio di messaggi sospetti. Ma è un dettaglio che potrebbe sfuggire e questi messaggi appaiono ben fatti, con tanto di loghi e modulistica.

Il raggiro è andato in porto: computer sparito in 48 ore, «Chiara» pure. Il suo telefono? Sempre muto. Al giovane non è rimasto che contattare la polizia postale e raccogliere elementi per la denuncia. «So che c'è poco da fare...», dice con amarezza. «Ho esperienza di scambio-usato, ma non avevo mai avuto problemi. Mi hanno detto che non è un caso isolato e che non di rado questi truffatori si appoggiano all'Inghilterra». A.V.