Harley Davidson, record di iscritti alla Italy 500 Miles

Giunta alla quarta edizione, la Italy 500 Miles si svolgerà nel weekend di sabato 29 e domenica 30 aprile. Costituisce uno degli eventi di spicco della stagione motociclistica in chiave Harley, una maratona on the road diventata ormai appuntamento imprescindibile per molti biker provenienti da tutta Europa.

Italy 500 Miles significa 24 ore in moto su un percorso tenuto segreto fino al momento della partenza, all’insegna del più puro spirito d’avventura e alla scoperta di alcune delle più belle strade d’Italia. Dopo i successi registrati nelle passate edizioni, con una media di oltre 350 partecipanti, la concessionaria Harley-Davidson Parma, in collaborazione con il club ufficiale di zona Parma Chapter Italy, si sta preparando a una quarta edizione memorabile di Italy 500 Miles: 450 iscritti tra piloti e passeggeri, 15 ladies in sella alla loro moto, 150 riders di 12 nazionalità. 32 i Chapter italiani presenti e 26 quelli stranieri rappresentati.

Nei due giorni dell’evento saranno impegnati oltre 50 bikers del Parma Chapter, un team collaudato chiamato e svolgere attività di supporto logistico e in grado di dare il giusto livello di servizio. Se ampia sarà la partecipazione dei motociclisti a cavallo delle loro Harley-Davidson, altrettanto numeroso è atteso il pubblico, che tradizionalmente saluta i protagonisti di questa sfida affascinante.

Sfida on the road all’insegna dell’avventura: 24 ore da trascorrere in moto, giorno e notte, percorrendo alcune delle strade più belle d’Italia, evitando accuratamente le autostrade e su un percorso mantenuto segreto fino al momento della partenza. In totale, 500 miglia da affrontare tutto d’un fiato. Caratteristica principale è quella di essere una sfida con se stessi oltre che con gli altri partecipanti, con tempi di percorrenza e controlli orari. Una formula insolita nel mondo Harley, che normalmente concepisce gli eventi in forma di raduno e di itinerario da condividere e percorrere tutti insieme. Anche questo, oltre alla bellezza delle strade e dei paesaggi, forma il carattere del tutto speciale della Italy 500 Miles.

L’appuntamento è fissato per le 9 della mattina di sabato 29 aprile presso la sede della concessionaria Harley-Davidson Parma di Collecchio per le formalità di registrazione. A seguire, il gruppo raggiungerà il punto di partenza e qui avverrà la consegna del primo road book. Motori accesi e marcia ingranata alle ore 15. Alla fine di ogni tappa è previsto un check-point con timbratura e consegna del road book della tappa successiva. La procedura si ripeterà per ciascuno dei 12 controlli dislocati lungo il percorso.

Il ritorno in concessionaria deve avvenire entro le ore 15 di domenica 30 aprile. Formula 500 Miles, un circuito internazionale La Italy 500 Miles si inserisce in un circuito internazionale di eventi motociclistici tutti caratterizzati dalla formula delle 500 miglia da percorrere in 24 ore. Esempi in tal senso si trovano in Svizzera, in Germania, in Repubblica Ceca e soprattutto in Belgio, nazione che ospita una delle manifestazioni di maggior seguito e prestigio, arrivata quest’anno alla quindicesima edizione.

Per ulteriori informazioni: www.italy500miles.org Concessionaria Harley-Davidson Parma Strada Nazionale Est, 43044 Stradella di Collecchio Telefono: 0521 1912 515 Email: info@harleyparma.com