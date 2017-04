Apple, via libera ai test sulla guida autonoma

Auto elettrica no, guida autonoma sì. Abbandonato lo scorso autunno il colossale progetto Titan di una vettura propria a zero emissioni, Apple ha in questi giorni ottenuto dalle autorità della California il via libera a partecipare a un ambizioso programma statale di test sulla guida senza conducente (Autonomous Vehicle Testing). Proprio il pilotaggio automatico è oggi la sfera nella quale Cupertino si sta concentrando, nell'intento di assumere in futuro un ruolo di primo piano nel servizio di fornitura di specifiche tecnologie. La Mela si servirà per i collaudi di tre prototipi su base Lexus RX 450h MY2015. Sicuri che l'idea di una Apple Car sia davvero stata scartata?