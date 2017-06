Via Brozzi, "Perchè questa immondizia per strada?"

Via Brozzi 13/a San Leonardo. Un Gazzareporter ci segnala (con foto) la situazione "rifiuti" del condominio: "Da anni è sprovvisto di qualsiasi elementare raccoglitore per la differenziata. L'assessore Folli si è interessato al problema nel 2016, ma anziché chiedere il motivo della mancanza dei cassonetti si è limitato a fare pulire la strada". La segnalazione riguarda "la puzza, ma anche la presenza dei topi". La domanda: "E' lecito chiedere al Comune come mai questi rispettabili inquilini buttano l'immondizia in strada anziché negli appositi contenitori? Inoltre: questi rispettabili inquilini come mai non sono forniti degli appositi raccoglitori pet la differenziata? Ovviamente se pagano la tassa sui rifiuti devono anche essere provvisti di cassonetti casalinghi. L'assessore Folli o la polizia municipale hanno la possibilità di verificare il perché? Questi non sono rifiuti anonimi ma hanno un nome cognome e indirizzo".