Via Doberdò, dove la segnaletica stradale viene ignorata: pericolo e poca disciplina Gallery

Via Doberdò è una strada a senso unico. Il primo tratto, circa 5 metri, è a doppio senso per agevolare chi esce dal parcheggio all'angolo con via Trieste. Come ci segnala molto dettagliatamente un gazzareporter, ma le segnalazioni e le lamentele dei residenti sono tante, ogni giorno decine di auto percorrono questa strada contromano. Si vede anche, in una foto, come la mancanza di disciplina arriva fino all'incrocio, dove una vettura (nella foto, ma non è l'unico caso che si verifica) imbocca via Trieste invadendo completamente la corsia opposta del piccolo tratto in cui via Doberdò è a doppio senso. I residenti, nelle lamentele, riferiscono anche di molti ciclisti indisciplinati.