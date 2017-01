Una foto di un militare dell'Esercito Italiano, postata sul profilo facebook della Sezione CAI Ascoli che tiene in spalla una piccola di soli 5 anni che ha fatto il suo primo volo in elicottero, ha fatto non solo un boom di clic, ma è diventata un vero e proprio simbolo. Siamo a Valle Castellana, in provincia di Teramo, uno dei tanti comuni evacuati dopo le nevicate nel Centro-Sud Italia. La piccola è una delle 977 persone ecvacuate. Nessun mezzo è riuscito ad arrivare in paese, gli sfollati hanno dovuto raggiungere l'elicottero a piedi, nella neve, due chilometri e mezzo.