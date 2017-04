Account instagram con foto dei suoi amori, i delfini, ma anche con una foto coraggiosa: un selfie. E' il primo per Gessica Notaro, la miss sfregiata con l’acido dall’ex fidanzato. "L’ho fatto per garantirvi che questo è il mio UNICO profilo Instagram e che tutti gli altri sono falsi, creati da persone che si divertono a scrivere frasi e pubblicare vecchie foto rubate da internet spacciandosi per me. Vi chiedo aiuto per segnalare questi individui.. Grazie mille”.