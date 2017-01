Ketty e Kitty sono due giovani cagnoline misto segugio basset hound . La loro storia è la dimostrazione di quanto l’uomo possa essere crudele. Sono state abbandonate a Natale in autostrada A15 nei pressi di Berceto, con il rischio di essere investite e di provocare incidenti! Segnalate vaganti da animalisti, al centro operativo autostradale sono state fortunatamente recuperate e messe in salvo! Sono cagnoline meravigliose, in regola con i libretti sanitari, vaccinate e microchippate, molto socievoli e intelligenti, adorano le coccole! Ora si cerca per loro, un’adozione consapevole, anche singola, sono adatte anche a famiglie con bambini.

Per info: ENPA PARMA 3470361628 adozioni@enpaparma.it