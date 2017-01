Un anno dalla parte degli amici a quattro zampe. Il 2016 per i volontari Enpa di Fidenza, coordinati dalla presidente provinciale Lella Gialdi, è stato un anno intenso, pieno di impegni ed emergenze.

Sul fronte delle adozioni sono stati 86 i cani a cui è trovata una nuova casa e ora stanno vivendo in modo sereno e dignitosa in una famiglia che li ama.