Cani da adottare

MILA Bella ed intelligente

Bella cucciolona di 8 mesi, incrocio di Cane Corso. Dolce ed intelligente, ha già vissuto in famiglia. Adozione urgente.

MAGGY Cerca contatto umano

Tenera cucciola di circa 4 mesi, probabile incrocio tra pastore tedesco e labrador. Soffre per la mancanza di contatto umano.

MAYA Adora giocare

Amorevole femminuccia, adora giocare con la sorellina Maggy, in canile con lei. Molto socievole, sarà una futura taglia media.

ULLA Docile e curiosa

Splendida cagnolina di circa 7 mesi, futura taglia media, è docile e curiosa. Va d’accordo con tutti, umani e quattro zampe.

CUCCIOLI Dolcissimi fratellini

Dolcissimi cuccioli di circa 2 mesi e mezzo. Si tratta di 3 femmine ed un maschio: affettuosi, mansueti, giocherelloni. Future taglie medie.

____________



Per informazioni e adozioni

Enpa, via Drugman, 42

sezione di Parma

0521.992519 / 347.0361628

mail: adozioni@enpaparma.it

Apertura al pubblico:

giovedì 16-20 e sabato 10-13