Adottiamoli

ROBIN

Va d’accordo con tutti

Splendido segugino maschio di circa 8 anni. Già sterilizzato, ha un carattere meraviglioso: dolce e coccolone, va d’accordo con tutti i suoi simili, con cui interagisce senza problemi.

BAGUETTE

Dolce cucciola

Dolcissima cucciola di circa 3 mesi di età. Come tutti i piccolini, ha bisogno di essere seguita ed accudita con amore. Da adulta probabilmente diventerà una femmina di taglia media.

POLDO

Affettuoso e fedele

Splendido maschietto di circa 7 mesi, di taglia media. Spera di essere presto adottato da qualcuno che lo ami come merita per ricambiare donando tutto il suo affetto e la sua fedeltà.

MERYLI

Ama le carezze

Amorevole femminuccia di circa 10 mesi. Bellissima e mansueta, socializza facilmente con tutti i cani, siano essi maschi o femmine, ed è sempre alla ricerca di carezze. Già sterilizzata.

PONGO

Pieno di energia

Stupendo cucciolone di circa 10 mesi, di taglia media. Esuberante e pieno di energia, adora correre e giocare ed è perfetto per attività come l’agility dog. Per info, tel. 340/8116681.

Per informazioni e adozioni: Associazione “AmiciCani” – tel. 340/7616994 (ad esclusione dell’annuncio di Pongo, il cui riferimento è 340/8116681).