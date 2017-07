Appello urgente per Fidel e Ariel

Purtroppo la famiglia li cede e sono un caso piuttosto urgente, se non riusciremo a trovare loro una nuova adozione od un temporaneo stallo, li porteranno in gattile.

Di seguito ti indico l'appello originario fatto sulla ns. pagina :

FIDEL, maschio, razza siberiano, 9 anni ed ARIEL femmina 10 anni europea ambedue sterilizzati, affettuosi e coccoloni i quali hanno sempre abitato in casa, cerchiamo per loro una nuova famiglia con adozione di coppia in quanto sono inseparabili,

Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni ci contatti :

Elisabetta Friggeri 3292172128 dopo le 18,30

Donatella Fasano 3333401138 dopo le 16,00

in caso di mancata risposta inviate SMS/WApp verrete ricontattati oppure scriveteci a : adozioni.aclc.reggioemilia@gmail.com

Link Pagina FB : https://www.facebook.com/pg/Angeliconlacodareggioemilia/photos/?tab=album&album_id=1391227577636907