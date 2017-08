Ritrovati a Bargone due cuccioli abbandonati

Ancora un abbandono e ancora due cuccioli trovati in condizioni pietose: sono stati lasciati nella campagna salsese, a Bargone, in una zona piuttosto isolata.

I due fratellini meticci, futura taglia piccola, sono stati segnalati mentre vagavano ormai allo stremo delle forze, da una persona casualmente di passaggio, che ha chiesto aiuto ad alcuni volontari animalisti. Forse erano alla ricerca della loro mamma, che non è stato possibile ritrovare, così come non si è riusciti ad accertare che non vi fossero altri cuccioli in zona. I cagnolini appena trovati, erano in fin di vita, deperiti e affamati, il mantello cosparso di erba e pulci e l’addome molto gonfio a causa di una verminosi piuttosto seria, che senza cure sarebbe stata in pochi giorni letale.

Adesso sono al sicuro e si stanno riprendendo. Hanno circa quattro mesi, sono dolcissimi, amano il contatto con le persone e giocare insieme con altri cuccioli... Alcuni animalisti hanno segnato questo fatto increscioso agli agenti della Polizia municipale, che terranno monitorata la zona. Per adottarli: 347-0361628. s.l.