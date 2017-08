Fuggito per la paura dopo l'incidente in A1: chi ha visto Jack?

Un incidente pauroso, quello avvenuto venerdì mattina in A1 tra un tir e cinque auto. Tra i cinque feriti, una famiglia di Como che era in viaggio con il proprio cane, Jack. Jack che non si trova più dal momento dello schianto, quando i soccorritori hanno liberato i feriti dalle lamiere e lui è fuggito per la paura. Ora i suoi padroni lanciano un appello per ritrovarlo. UJack ha un collare azzurro con perline e microchip. Per fornire informazioni: 340.6530591.