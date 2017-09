Una femmina di Bracco Tedesco cerca casa con urgenza. E' buona con tutti, cani e persone ma assolutamente non compatibile con i gatti. Brava in casa e al guinzaglio. La si può portare ovunque. Ha 6 anni ed è vaccinata, chippata e sterilizzata .

E' visibile a Reggio Emilia.

Per l'adozione si può contattare il numero 333-3401138.