Questo piccolo cagnolino di razza maltese vive nella provincia di Parma, purtroppo il suo padrone è deceduto e i parenti non se ne vogliono occupare.

Ha 8 anni, è sempre vissuto in famiglia ed ora si trova in balia di se stesso.

Se ne sta occupando una veterinaria.



Verrà dato in adozione su Parma e provincia non oltre. Per informazioni:il rifugio di Noè.