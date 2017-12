Cani da adottare

CESARE Dolce ed affettuoso

Splendido cucciolo di circa 2 mesi e mezzo, futura taglia piccola. Dolce ed affettuoso, spera di essere presto adottato da qualcuno che gli voglia bene. Già vaccinato e microchippato.

ELSA Tenera ed amorevole

Bella cucciola di 3 mesi, incrocio di Labrador. Tenera ed amorevole, ha urgente bisogno di una famiglia responsabile che le faccia dimenticare il triste abbandono. Futura taglia media.

CUCCIOLI Splendidi piccolini

Splendidi cuccioli di 2 mesi e mezzo, 2 maschi e 2 femmine. Come tutti i piccolini, adorano giocare e sono sempre in cerca di coccole. Da adulti diventeranno cani di taglia piccola.

GEORGE Solare e gioioso

Meraviglioso cucciolo maschio incrocio di Labrador di circa 3 mesi. Di animo solare e gioioso, saprà essere un fantastico amico per chi deciderà di adottarlo. Futura taglia medio-grande.

LADY E BOBBY Buoni e coccoloni

Adorabili cuccioli, futura taglia medio-piccola: Lady è la femminuccia bianca e nera, Bobby il maschietto tigrato. Buoni e coccoloni, sono stati salvati da una situazione difficile.

_____________________



Per informazioni e adozioni

Enpa, via Drugman, 4/2 sezione di Parma 347.0361628 mail: adozioni@enpaparma.it www.enpaparma.it - Sono previsti controlli pre e post affido.