Cani da adottare

- Simpatico volpinetto

Bellissimo maschietto di circa 4 anni, incrocio con Volpino, di taglia piccola. Simpatico e docile, ha conosciuto il calore della vita in famiglia ed ora soffre molto per l’abbandono…

BIRILLO - Timido e coccolone

Tenero cucciolotto maschio di 5 mesi. Soffre di nanismo ed in canile rischia di diventare bersaglio dei cani più grandi… Timido e coccolone, ha urgente bisogno di essere adottato.

NESTORE - Tranquillo e riservato

Bel Maremmano di 7 anni, di taglia grande. Di indole tranquilla e riservata, è molto discreto. Nonostante l’età che avanza, sta bene: deve solo seguire un’alimentazione controllata.

NEVE - Dolce ed introverso

Dolce cagnolino di taglia media, di 4 anni. Introverso e timoroso, ha bisogno di essere adottato da qualcuno che, con pazienza, gli faccia acquisire fiducia. Va d’accordo con tutti.

ANGELO - Cuore d’oro

Meraviglioso Maremmano di circa un anno. Nel suo breve passato ha purtroppo conosciuto la crudeltà umana e la sofferenza, ma il suo cuore è rimasto pieno d’amore e di dolcezza.

________________

Per informazioni e adozioni, associazione “AmiciCani” - katia.dog.kf@gmail.com

339/1197433: lasciate un sms con il nome del cane e verrete ricontattati

giovedì 16-20 e sabato 10-13