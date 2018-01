Gatti da adottare

DUCHESSA - In cerca di tranquillità

Splendida gatta dal passato travagliato. I suoi cuccioli sono stati tutti adottati, ed ora tocca a lei trovare famiglia. Sorda come molti gatti bianchi, ha bisogno di amore e tranquillità.

KELLY - Furba e divertente

Stupenda micetta di 5 mesi dal mantello grigio tigrato. Come le sue sorelline Sheila e Tati, anche loro in cerca di una famiglia, è molto furba e divertente. Già sverminata e vaccinata.

SHEILA - Intelligente e vivace

Bella cucciolotta di 5 mesi dal pelo grigio tigrato scuro con sprazzi rossastri. Già vaccinata e sverminata, è intelligente e vivace. È la sorellina di Kelly e Tati, qui in adozione.

TATI - Simpatica e meravigliosa

Meravigliosa gattina di 5 mesi di età, sorella di Kelly e Sheila. Il suo mantello tricolore la rende particolare. Molto sveglia e simpatica, spera di trovare presto una famiglia.

TIGRO - Socievole ed affettuoso

Splendido gatto maschio di circa 3 anni dal pelo grigio chiaro. Rimasto solo dopo la morte del proprietario, è socievole ed affettuoso. Va d’accordo con gli altri gatti e con le persone.

____________

Per informazioni e adozioni

Enpa, via Drugman, 4/2

sezione di Parma

0521.992519

mail: adozioni@enpaparma.it

Apertura al pubblico:

martedì 16-20 e sabato 10-13