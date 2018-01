Una triste storia quella della cagnolina Chicca, che rischia di finire in un canile. Dopo la morte della sua padrona è rimasta da sola. Purtroppo non ha nessuno che possa occuparsi di lei e presto dovrà lasciare la sua casa per un canile, se nessuno si mette una mano al cuore e la prende con sé. Per info e adozioni, si può contattare il 327-0082166 o scrivere a katia.dog.kf@gmail.com.