Miaoooo il mio nome è Shakira, ho 3 mesi e mezzo, mi piace giocare sempre.... Ma i miei amici sono stati adottati.... E adesso????

Non ho un carattere facile perché mi devono conquistare, con tanta pazienza divento dolcissima.

C'è una mamma o un papà x me???

Per info contattare Sara 3316148690