Ennesima storia triste: Ken, meticcio buonissimo, affettuoso, 7 anni, è rimasto completamente solo dopo la morte dei suoi anziani padroni che lo hanno amato come un figlio. Purtroppo non ha nessuno che possa occuparsi di lui e rischia di finire al canile se nessuno si fa avanti per questa adozione del cuore. Chi volesse far trascorrere a Ken, qualche altro anno, in famiglia, senza lasciarlo in un box del canile, può contattare il 338-5436162.