Silent party in Pilotta. Guarda chi c'era

Oltre mille ragazzi inondati da note nelle orecchie che ballano tutta la notte rigorosamente in silenzio. O quasi. Il Silent Party organizzato durante lo Street Food Festival in Piazza della Pilotta è stato un esperimento perfettamente riuscito. Il quinto in città, organizzato dall’University Party Rules. Il primo all’aperto. Cinque deejay sul palco allestito a pochissimi passi dai food track, tre consolle contrassegnate da colori differenti (blu, rosso e verde), ognuno delle quali caratterizzata da un genere musicale: house-commerciale (blu), revival 60/ 80 (verde), mix a scelta del deejay (rosso). In pista un mosaico di cuffie in testa a scatenati ballerini dipingevano con toni mai visti il piazzale, creando un’onda ritmica e...anomala.