Una parmigiana ai «Soliti ignoti», tra sorrisi e prosciutti

Ieri sera c’era un’«identità» parmigiana nella puntata dei «Soliti ignoti – Il ritorno», la trasmissione televisiva di Rai Uno condotta da Amadeus. Il primo «ignoto» è stata Federica Fracassi, da Parma, la cui identità valeva 10mila euro. Tra le otto identità proposte, la concorrente Giorgia di Palermo doveva indicare quale fosse quella giusta.

«Pensando a Parma si pensa ai prosciutti – ha detto Giorgia – anche se quando l’ho vista ho pensato che “fa fiocchi per bebè”. Però preferisco scegliere “sgrassa prosciutti”». E così, ancora una volta, l’accostamento di Parma al prosciutto si è rivelato vincente: Federica di Parma sgrassa davvero i prosciutti. E subito dopo si è vista Federica intenta al suo lavoro.

Sempre nella puntata di ieri, curiosa l’esibizione di un’altra «identità»: Annunziata, pugliese che vive a Roma, riesce a realizzare, muovendo per pochi istanti una gomma americana all’interno della bocca, «fiori con chewing gum». E anche una tazzina in miniatura.