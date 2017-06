Debutto da tutto esaurito per l'Arena Shakespeare (Teatro Due) - Gallery

Parma ha un nuovo spazio teatrale. L'Arena Shakespeare di viale Basetti - dopo anni di attese - ha aperto i battenti ieri sera, vigilia di San Giovanni. Vuoi perché quest'anno non è stata allestita la rassegna in Pilotta, vuoi perché la novità è appetitosa, risultavano tutti esauriti i circa 700 posti disponibili per assistere alla «prima» di «Sogno di una notte di mezza estate», complesso e articolato spettacolo che nasce dall'unione del testo di Shakespeare («A Midsummer Night's Dream», 1595) e dalla musica composta da Felix Mendelssohn. La messa in scena nasce da una collaborazione di Fondazione Teatro Due con Fondazione Arturo Toscanini. Un centinaio gli artisti impegnati, tra professori d'orchestra, solisti, coristi e attori; la direzione teatrale è di Walter Le Moli, che già aveva curato la proposta di 10 anni fa al Teatro Regio, e che si avvale della traduzione di Luca Fontana. La direzione musicale è di Noris Borgongelli sul podio della Filarmonica Toscanini e della corale Ars Canto istruita da Gabriella Corsaro. Tra le voci attoriali in scena, artisti amati dal pubblico di Teatro Due e non solo: Emanuele Vezzoli, Paola De Crescenzo, Federica Vai, Ilaria Falini, Francesco Gerardi, Davide Gagliardini, Paolo Bocelli, Massimiliano Sozzi, Luca Nucera (già 10 anni fa nei panni di Puck), Cristina Cattellani, Gigi Dall’Aglio, Nanni Tormen, Massimiliano Sbarsi, Carlo Sella, Dino Lopardo, Gabriele Gattini Bernabò, Silvia Lamboglia, Luisa Mineo, Veronica Niccolini, Giulia Pizzimenti.

Soddisfatta Paola Donati, direttore di Teatro Due: «Riusciamo ad avviare bene questo spazio speciale. L'acustica è ottima, l'energia è tanta. Aprire un teatro, in un momento in cui molti purtroppo chiudono, è per noi motivo di gioia, onore e onere». Lo spazio che era stato impostato concettualmente 20 anni fa, ora viene pronto per essere fruito secondo le logiche sinergiche del nuovo millennio. «Iniziamo questa prima stagione collaborando con la Fondazione Toscanini, ma abbiamo in mente altre possibili collaborazioni puntando a diventare un punto di riferimento per il teatro classico», aggiunge Donati. Tra i prossimi appuntamenti in cartellone proprio due i titoli classici, «I Persiani» di Eschilo (5 e 6 luglio) con l'attrice Elisabetta Pozzi, e «Le Rane» (10 luglio). Di particolare pregio si annuncia lo spettacolo di danza «Les nuits barbares» (il 17 luglio), grandiosa produzione internazionale presentata in prima nazionale e in esclusiva per l'Italia grazie al sostegno della Fondazione Pizzarotti.