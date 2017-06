E' morto Paolo Limiti: conduttore e paroliere. Scrisse per Mina

E’ morto a Milano il conduttore tv e paroliere Paolo Limiti, 77 anni. Colpito un anno fa da una grave malattia, Limiti si è spento nella sua casa milanese. Era nato a Milano l’8 maggio del 1940. Come paroliere collaborò soprattutto con Mina per la quale scrisse canzoni di grande successo come Bugiardo e incosciente o La voce del silenzio. Era stato sposato con Justine Mattera. Grande divulgatore, amante del nazional popolare, è stato un protagonista della tv. La sua collaborazione con la rai era cominciata nel 1968 grazie a Luciano Rispoli. Come paroliere ha lavorato con tutte le star italiane della canzone dalla Vanoni a Jula De Palma, Dionne Warwick, Donovan, Peppino di Capri, Loretta Goggi, Mia Martina, Al Bano e Romina Power e tanti altri. Sono in tanti gli amici che sono accorsi nella casa milanese di Paolo Limiti appena saputo della sua morte. La notizia è iniziata a circolare poco prima delle sette in un tam tam di telefonate tra le persone che più erano vicine al conduttore: «lui era così come appariva in tv, divertente, simpatico, uno che - ricorda un amico - amava raccontare barzellette ma che era anche un pozzo di sapere, era davvero una persona di piacevolissima compagnia».

Fino all’ultimo, Limiti è voluto restare nella sua casa milanese, assistito dalle persone di servizio e affiancato dagli amici, rifiutando il ricovero ospedaliero.