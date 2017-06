Adele annuncia il ritiro dalle scene

La cantante Adele ha annunciato il ritiro dalle scene.

"Non so se andrò mai di nuovo in tour", ha scritto la cantante britannica in una lettera ai fan. Adele ha girato il mondo promuovendo il suo album "25". Ora dice di voler ritirarsi dalle scene per avere tempo per un secondo figlio. Su Instagram una pagina fan ha postato una lettera di Adele, inserita nel programma dei concerti che si svolgono allo stadio Wembley di Londra. "Ricorderò tutto questo per il resto della mia vita", scrive la cantante chiudendo il suo messaggio.