Clooney con Amal sul red carpet, sorrisi e autografi

Un rilassato George Clooney in perfetto smoking, insieme alla moglie Amal Alamuddin (vestita in abito lungo tra il lilla e il celeste), si è soffermato lungamente sul red carpet del Palazzo del Cinema rilasciando autografi, baciando giovanissime fan e sorridendo ai molti fotografi.

L’attore-regista, al Lido per presentare Suburbicon, film in concorso in questa 74/a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, proveniva dall’Hotel Cipriani dove alloggia con Amal e i suoi gemellini Ella e Alexander.

All’arrivo, da perfetto gentiluomo ha aperto la porta dell’auto per far scendere la moglie.