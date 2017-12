Ieri era l'anniversario della morte di George Michael, proprio un anno fa. Il 2016, tra le tante cose, verrà ricordato proprio per l'impressionante sequenza di lutti che hanno colpito il mondo dello spettacolo. Musica in primis (leggi). Ma il 2017, a dire il vero, non è da meno. In questa gallery fotografica ripercorriamo (e ricordiamo) i personaggi famosi morti nel corso dell'anno.