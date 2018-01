Incassi al cinema: Verdone sempre al top con "Benedetta follia"

E’ ancora al top "Benedetta follia" di Carlo Verdone che dopo il grande esordio della scorsa settimana, resta al vertice del box office guadagnando complessivamente 6.365.278. Entra e si piazza subito al secondo posto "Il Vegetale" di Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi e Luca Zingaretti, con al centro un giovane laureato senza voglie e obiettivi finire preda dell’ironia al vetriolo del padre e di una capricciosa sorella, che in quattro giorno ha incassato 1.447.353. Altre due new entry questa settimana con al terzo posto "Ella&John" di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland sul viaggio-fuga di due anziani con problemi di salute che decidono di sfuggire la premurosa invadenza dei figli in un ultimo sussulto di libertà e ritrovata giovinezza. E al quarto "L'ora più buia" di Joe Wright sui primi giorni da premier di Winston Churchill con Gary Oldman. Slitta così dal secondo al quinto "Jumanji: Benvenuti nella giungla" con protagonista Dwayne "The Rock" Johnson seguito da un altro nuovo arrivo "Insidious: l’ultima chiave" con Lin Shaye nei panni della dottoressa Elise Rainier, brillante parapsicologa dotata di straordinari poteri che impiega per contattare i morti.