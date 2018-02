Droga all'Isola dei famosi: nuove accuse di Eva Henger a Francesco Monte in un fuorionda di Striscia la notizia

Eva Henger torna a parlare della questione droga all'Isola dei famosi. Striscia la notizia ha trasmesso un "fuorionda" in cui la Henger racconta la sua versione dei fatti a Max Laudadio. Per contratto lei non può rilasciare dichiarazioni ma la troupe ha registrato un colloquio di pochi minuti con Laudadio, poi trasmesso su Canale 5.

Secondo la Henger, appena sceso dall'aereo Francesco Monte avrebbe chiesto marijuana al conducente del pullman, che lo ha respinto a male parole perché in Honduras è previsto il carcere anche per l'uso personale di stupefacenti. "In albergo - aggiunge la Henger - lascia le valigie e va dai facchini a chiedere dove può trovare marijuana. Io l'ho guardato e gli ho detto 'Ma sei impazzito?'". Alla fine è spuntata la droga: una cessione vista da 17 persone fra concorrenti "non ancora divisi" e staff, sempre secondo il racconto di Eva Henger.

Monte avrebbe fumato marijuana più di tutti, per quattro giorni, ma secondo la Henger anche altri l'hanno fumata. Lei fa i nomi, anche se nel video l'audio è stato coperto.

