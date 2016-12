2016, un anno di sport in immagini: con pizzico di (grande) Parma

Un anno di sport. Un anno di passione, di successi ma anche..."sofferenze". Dal Superbowl con addio al Football Americano di Payton Manning, alle Olimpiadi con un pizzico di parmigianità. Ma in questa carrellata fotografica internazionale inseriamo anche una foto molto molto importante per Parma sportiva, che ha una duplice valenza. Nel 2016, infatti, il Parma è tornato tra i Pro, in serie C, ma dopo vent'anni è tronato anche il derby. E proprio nella partitissima di Reggio i crociati hanno vinto.

I principali fatti di sport del 2016.

7 GEN - Michel Platini ritira candidatura a presidenza Fifa

11 GEN - Leo Messi vince per quinta volta il Pallone d’Oro

19 GEN - Mancini accusa Sarri 'mi ha detto frociò

20 GEN - Rugby, Parisse eletto miglior giocatore in Francia

13 FEB - Juve batte Napoli 1-0, 15ma vittoria consecutiva

26 FEB - l’italosvizzero Gianni Infantino nuovo presidente Fifa

4 Mar - Mondiali ciclismo, Ganna fa record in inseguimento

7 MAR - a Allegri Panchina d’Oro, miglior tecnico di A

13 MAR - Psg campione di Francia con 2 mesi di anticipo

16 MAR - Peter Fill primo italiano a vincere la Cdm di libera

20 MAR - MotoGp: Lorenzo vince la 'primà in Qatar

24 MAR - muore l’ex asso olandese del calcio Johann Cruijff

25 MAR - Rugby, l’irlandese O'Shea nuovo ct dell’Italia

3 APR - Muore Cesare Maldini

4 APR - Chelsea annuncia l’ingaggio di Antonio Conte

8 APR - A Misano, Mick Schumacher vince la prima gara in F4

10 APR - Pallavolo, Casalmaggiore vince Champions league donne

14 APR - Kobe Bryant, addio al basket

17 APR - Lio Messi segna il gol numero 500

21 APR - Nuoto, Dotto fa nuovo record italiano 100 sl in 47"96

22 APR - Pugilato, Bundu campione europeo pesi welter

24 APR - MotoGp: a Jerez domina e vince Valentino Rossi

25 APR - con 3 turni di anticipo, Juve vince 5/o titolo di fila

26 APR - Scherma, Valentina Vezzali annuncia il ritiro

29 APR - Pugilato, addio al ring per Roberto Cammarelle

2 MAG - il Leicester di Ranieri vince la Premier league

4 MAG - Luca Toni annuncia il ritiro dal calcio

8 MAG - Totti gioca la sua partita n. 600 con la Roma

9 MAG - Damiano Tommasi rieletto presidente Ass. calciatori

11 MAG - Europei Tuffi, oro e argento per Cagnotto e Bertocchi

14 MAG - Europei Tuffi, Tania Cagnotto oro anche da 3 m

14 MAG - record Higuain, col Napoli 36 gol in serie A

15 MAG - F1: in Spagna vince il 17enne Verstappen su RedBull

15 MAG - Tennis, Andy Murray vince Open di Roma

15 MAG - Tuffi: Cagnotto-Dallapè, oro nel trampolino sincro

16 MAG - Europei nuoto, Gabriele Detti vince l’oro nei 400 sl

18 MAG - Europei nuoto,1500 sl, oro e record per Paltrinieri

18 MAG - Siviglia batte Liverpool 3-1 e vince l’Europa League

20 MAG - Europei nuoto,Paltrinieri e Dotto oro in 800 e 100 sl

21 MAG - Europei nuoto, Pellegrini medaglia d’oro nei 200 sl

21 MAG - Juve batte Milan 1-0 e vince anche Coppa Italia

28 MAG - Real Madrid-Atletico 6-4 ai rigori e vince Champions

29 MAG - Vincenzo Nibali vince il Giro d’Italia

3 GIU - Muore a 74 anni Muhammad Alì

7 GIU - Giampiero Ventura nuovo ct azzurro

8 GIU - Tennis, 2 anni squalifica a Maria Sharapova per doping

13 GIU - basket, EA7 di Milano vince lo scudetto

13 GIU - muore Vincenzo Matarrese, storico presidente del Bari

13 GIU - Euro 2016, Italia-Belgio 2-0, gol Giaccherini e Pellè

17 GIU - Euro 2016, Italia-Svezia 1-0, rete di Eder,

22 GIU - Euro 2016, Italia-Irlanda 0-1,

28 GIU - Gruppo Suning acquista 68,55% quote dell’Inter

2 LUG - Euro 2016, Germania-Italia 7-6 ai rigori, azzurri out

8 LUG - Doping, Iaaf sospende Schwazer, ancora positivo

9 LUG - Serena Wiliams vince per la 7/a volta a Wimbledon

10 LUG - Andy Murray bissa il successo del 2013 a Wimbledon

10 LUG - Europei atletica, oro a Gianmarco Tamberi con 2,32

10 LUG - Euro 2016, Portogallo-Francia 1-0, lusitani campioni

11 LUG - ingaggio record 38 mln, Pellè in Cina allo Shandong

15 LUG - Atletica: Tamberi vola a 2,39, nuovo record italiano

21 LUG - doping, squadra di atletica russa esclusa da Rio

24 LUG - Ciclismo, il britannico Froome vince il Tour de France

26 LUG - La Juve acquista Higuain dal Napoli per 90 mln

5 AGO - Berlusconi cede il Milan per 740 mln a gruppo cinese

6 AGO - inaugurati i Giochi Olimpici di Rio

7 AGO - Rio, judoka Basile vince 200mo oro Italia ai Giochi

8 AGO - Rio, Campriani oro nel tiro da 10 mt con la carabina

8 AGO - Juve cede Pogba allo United per 105 mln più 5 di bonus

12 AGO - Rio, 4/o oro azzurro, Diana Bacosi nel tiro al volo

13 AGO - Rio, 5/o oro Italia,. Rossetti trionfa nel piattello

14 AGO - Moto, al gp d’Austria, vince Iannone poi Dovizioso

14 AGO - Rio, oro a Paltrinieri in 1500 sl, Campriani nel tiro

15 AGO - Rio, tris d’oro nei 100, Bolt in 9"81 straccia Gatlin

15 AGO - Elia Viviani, 8/o oro a Italia nel ciclismo su pista

16 AGO - Muore a 100 anni Havelange, fu a lungo capo della Fifa

19 AGO - Rio, Bolt vince anche i 200 e staffetta 4X100 mt

1 SET - Amichevole Italia-Francia 1-3,debutta 17enne Donnarumma

5 SET - Qualificazioni Mosca 2018, Italia-Israele 3-1

12 SET - Rio,ipovedente Baka vince 1500 mt,'battè oro olimpico

14 SET - sloveno Ceferin eletto presidente dell’Uefa

6 OTT - Qualificazioni Mosca 2118, Italia-Spagna 1-1

7 OTT - Basket: revocati al Siena 2 scudetti e altri titoli

9 OTT - Qualificazioni Mosca 2018: Macedonia-Italia 2-3

11 OTT - Malagò scrive al Cio: Roma ritira candidatura Olimpica

16 OTT - Ciclismo, slovacco Sagan vince campionato Mondiale

16 OTT - MotoGp in vince Giappone Marquez, è campione del Mondo

22 OTT - Marcello Lippi è il nuovo ct della Cina

26 OTT - Muore Carlos Alberto, segnò in finale Mondiale 1970

1 NOV - Klose si ritira, è stato il re dei gol Mondiali (16)

5 NOV - Murray è il nuovo numero uno del tennis mondiale

12 NOV - qualificazioni Mosca 2018, Liechtenstein-Italia 0-4

13 NOV - muore a 85 anni Enzo Maiorca, il re delle immersioni

17 NOV - F1: Rosberg iridato, e 10 gg dopo annuncia ritiro

19 NOV - Rugby: storico successo Italia, 20-18 al Sudafrica

27 NOV - disastro aereo, annientato club brasiliano Chapecoense

2 DIC - F1,il neocampione iridato Nico Rosberg annuncia ritiro

2 DIC - Usain Bolt atleta dell’anno Iaaf per 6/a volta di fila

7 DIC - Federica Pellegrini,oro in 200 sl a Mondiali v. corta

9 DIC - doping, rapporto McLaren accusa 1000 atleti russi.

19 DIC - Il Parma espugna Reggio Emilia nel derby per 2-0