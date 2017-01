S.Ilario sport: Ayo e gli altri campioni dello sport parmigiani

Alla Corale Verdi è andata in scena la tradizionale consegna dei premi Sant'Ilario per lo Sport conferiti, per il diciannovesimo anno di fila, dalla sezione di Parma dell'Unione Nazionale dei Veterani dello Sport. A ricevere il prestigioso riconoscimento, alla presenza tra gli altri di Corrado Cavazzini, presidente dei Veterani dello Sport di Parma, e del sindaco Federico Pizzarotti, sono stati Ayomide Folorunso, semifinalista ai giochi olimpici di Rio 2016 nella specialità 400 ostacoli, e Sandro Rizzi, storico coach della Crocetta Baseball; la Rugby Parma, società che ha scritto bellissime pagine nel firmamento della palla ovale, e Mario Cotti, presidente dell’Aeroclub “Gaspare Bolla”; infine Claudio Gorreri, consigliere del Comitato provinciale Fip, e Roberto Vecchi, campione di tiro a segno.

Tra le giovani promesse, i Veterani dello Sport hanno invece premiato Gabriele Casalini, lanciatore Under 21 dello Junior Parma, e Nicolò Bocchialini, attaccante degli Allievi Regionali 2002 del Parma Calcio 1913, che hanno ricevuto il trofeo intitolato alla memoria di Erasmo Mallozzi.

Due borse di studio intitolate a Bruno Walter Fassani sono state infine consegnate ad Eklanda Boci, ginnasta della Polisportiva Inzani Isomec di Parma, ed a Paul Rohitdhir, cestista della formazione di minibasket in carrozzina della Magik Parma.