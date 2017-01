Superbowl: sfida dell'anno tra Patriots e Falcons

Superbowl numero 51, la partita che tiene incollati davanti allo schermo oltre 100 milioni di persone, dove 30" di spot costano 5 milioni di dollari (c'è da giurare che quest'anno questi numeri saranno superati) sarà tra i New England Patriots e gli Atlanta Falcons. Teatro della sfida dell'anno sarà l'NRG stadium di Houston il 5 febbraio (in Italia il 6, visto che si gioca alle 24.30). Finali di conference senza storia. Prima i Falcons, nella Nfc, si sono sbarazzati con un possente 44-21 dei Green Bay Packers, "teste di formaggio" che venivano da un momento formidabile di forma e prestazioni del loro quarterback Aaron Rodgers, ma Mat "the Ice" Ryan, Devonta Freeman e soprattutto Julio Jones (2 touchdown) hanno conquistato la scena e preso possesso della partita. Senza storia anche la finale dell'Afc, conquistata per la nona volta nella storia dai Patriots: 36 a 17 il risultato finale sui Pittsburgh Steelers di "Big" Ben Roethlisberger, Antonio Brown, Le'Veon Bell e DeAngelo Williams. Un super Tom Brady ha diretto alla perfezione Blount, ma soprattutto uno strepitoso Hogan (2 td per lui). Per i Falcons è il secondo Superbowl, non ne hanno mai vinto uno. Per i Patriots, si diceva, è il nono (il settimo della coppia Belichick-Brady) ne hanno vinti 4, tutti con quelli che probabilmente saranno incoronati a Houston la coppia allenatore-quarterback più vincente della storia.