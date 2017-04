Le qualifiche fra derby (finlandese), pacche sulle spalle e l'exploit Dallara

E' stata giornata di derby, non solo Inter contro Milan ma anche finlandesi contro. Se per la pole l'ha spuntata la Mercedes di Valtteri Bottas, prima volta in carriera, l'altro finnico della rossa, Raikkonen, non è andato oltre la quinta posizione. E' una contrapposizione fra il vecchio e il nuovo, il giovane e l'anziano in quello che sembra essere un passaggio di consegne più che simbolico. Peccato che questo testimone sia finito nelle mani dei rivali della Ferrari, a dimostrazione che forse hanno qualcosa in più da spremere. Almeno in qualifica.

Lo dimostra il distacco minimo con Hamilton, secondo a 23 millesimi, e quello più consistente di Vettel, Ferrari, terzo a quasi mezzo secondo: "Non c'è stato un motivo preciso, ho faticato a trovare un buon bilanciamento e dopo le prove del venerdì ero convinto fosse tutto a posto, invece dovremo rivedere qualcosina" ha detto il pilota della Ferrari. In quanto ad entusiasmo, ha stupito vedere Hamilton sorridere e dare pacche sulla spalla a Bottas, quasi che la pole fosse cosa inutile e superflua. Come dire che forse l'inglese ha idee chiare sulla gara che gli altri non hanno. Di certo Bottas ha "stupito" per l'entusiasmo: "Bravo, congratulazioni, sei in pole position" gli hanno urlato via radio dai box. "Grazie" è stata la risposta secca e lapidaria. Su, un poco di entusiasmo in più non guasterebbe. Certo, non il "Forza ragazzi Forza Ferrari" che Vettel urla in italiano quando va bene qualcosa, ma almeno un paio di paroline in più dopo il grazie non avrebbe guastato...

In griglia è risorto anche Ricciardo, quarto con la Red Bull, che ha limitato il divario dal vertice a meno di 8 decimi, poca cosa rispetto al secondo e quattro di una settimana fa in Cina. Ma la giornata di prove è stata positiva anche per il Team Haas. Grosjean ha segnato il nono tempo con la Dallara del team Haas, a dimostrazione del gran lavoro svolto nella factory di Varano, perché con un motore vecchio di un anno, con Mercedes Red Bull e pure Renault, passare nei primi dieci è segno di bontà da parte dei tecnici emiliani. E parlando di Dallara, Fernando Alonso (bloccato per rottura del motore Honda in Q1) sta aspettando di definire il programma al simulatore che dovrà svolgere a Varano: "Deve essere un programma completo e serio, di tempo non ce ne è molto prima della gara di Indianapolis, per cui dovremo affrettare i tempi!" ha fatto sapere lo spagnolo. Anzi, dopo un incontro con i tecnici della Bell, che gli forniscono il casco, è stato messo a punto un programma di sviluppo aerodinamico anche per questo importante particolare. Infatti a Indy le norme vietano alcuni spoiler posticci applicati sul casco, per cui dovranno adattare il tutto alla posizione di guida del pilota e all'aerodinamica della Dallara Honda che userà a Indianapolis.

Partenza della gara alle 17 ora italiana.