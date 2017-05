Torna a splendere il "Filadelfia", qui giocava il Grande Torino

Crescono la febbre e l’emozione per l'inaugurazione del nuovo stadio Filadelfia, ricostruito lasciando alcune parti, monumentali, dello storico impianto dove gioco il Grande Torino perito nella tragedia del 4 maggio 1949 a Superga. Oggi è in programma un’anteprima, con la presenza prevista di vecchi giocatori granata, familiari delle vittime di Superga e piccoli finanziatori della ricostruzione, domani il taglio del nastro con l’autorità e l’apertura al pubblico.

Via Filadelfia, chiusa al traffico da stamattina nel tratto dello stadio e le vie limitrofe sono pavesate di bandiere, (compresa una dell’anno dell’ultimo scudetto, il 1976), bandieroni e palloncini granata. Decine di persone si fermano, molte commosse, a fotografare l’ingresso dello stadio, il totem della data storica, la gigantografia su un telo del Grande Torino. Dentro lo stadio squadre di operai e tecnici sistemano gli ultimi dettagli. Sulla gradinata più bassa è pronto un enorme striscione con la scritta «Torino è stata e resterà granata».